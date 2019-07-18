سلام التقى لاسن في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامها

التقى رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها، وتم بحث في مختلف الامور والتطورات والعلاقات اللبنانية مع الاتحاد الاوروبي .
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