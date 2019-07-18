سلام التقى لاسن في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهامها

التقى رئيس الحكومة الأسبق ​تمام سلام​، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان ​كريستينا لاسن​ في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها، وتم بحث في مختلف الامور والتطورات والعلاقات اللبنانية مع الاتحاد الاوروبي .

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