المفتي دريان تلقى دعوة لزيارة الكونغو والتقى مجلس اوقاف عكار

استقبل مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، رجل الأعمال اللبناني في ​الكونغو​ اكرم مراد الذي اطلعه على أوضاع اللبنانيين ونقل له دعوة من الجالية اللبنانية لزيارة الكونغو.

وقد شكر المفتي دريان دعوته، مؤكدا على "أهمية وحدة اللبنانيين في بلاد ​الاغتراب​ والالتزام بالقوانين في البلدان التي يعيشون فيها، وإبراز الوجه الحضاري المميز الذي يتمتع به اللبناني".

ثم التقى المفتي دريان المجلس الإداري لأوقاف عكار، وتم التداول في المشاريع والأعمال التي يقوم بها لخدمة المسلمين.

كما التقى شيخ قراء ​طرابلس​ ​الشيخ بلال بارودي​.