كركي استقبل المستشار الاقليمي للحماية الإجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، المستشار الاقليمي للحماية الإجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية لوكا بيليرانو مع وفد من الخبراء العاملين في مجال التأمين الصحي، ضمن إطار التعاون القائم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنظمة في موضوع توسعة التغطية الصحية وإفادة جميع شرائح المجتمع اللبناني من تقديمات ضمان المرض والامومة.
وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، بان "الخبراء وفريق عمل منظمة العمل الدولية، سيعقدون سلسلة اجتماعات مع مديري الصندوق وبعض الجهات الاخرى كوزارة الصحة العامة ووزارة العمل ووزارة المالية والهيئات والفعاليات الاقتصادية والعمالية والإجتماعية، وذلك لوضع تصور لتوسعة تغطية شمول الضمان الإجتماعي لكافة شرائح المجتمع اللبناني ولاسيما العاملين في القطاع غير المنظم".
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