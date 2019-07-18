كركي استقبل المستشار الاقليمي للحماية الإجتماعية في المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ​محمد كركي​، المستشار الاقليمي للحماية الإجتماعية في المكتب الإقليمي ل​منظمة العمل الدولية​ لوكا بيليرانو مع وفد من الخبراء العاملين في مجال ​التأمين​ الصحي، ضمن إطار التعاون القائم بين ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ والمنظمة في موضوع توسعة ​التغطية الصحية​ وإفادة جميع شرائح ​المجتمع اللبناني​ من تقديمات ضمان المرض والامومة.

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي، بان "الخبراء وفريق عمل منظمة العمل الدولية، سيعقدون سلسلة اجتماعات مع مديري الصندوق وبعض الجهات الاخرى ك​وزارة الصحة العامة​ و​وزارة العمل​ و​وزارة المالية​ والهيئات والفعاليات الاقتصادية والعمالية والإجتماعية، وذلك لوضع تصور لتوسعة تغطية شمول ​الضمان​ الإجتماعي لكافة شرائح المجتمع اللبناني ولاسيما العاملين في القطاع غير المنظم".