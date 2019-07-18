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أبي رميا إقترح إلغاء المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب

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أعلن عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في بيان أنه "انسجاماً مع قناعاتي لتفعيل دور ​المجلس النيابي​ على الصعيدين التشريعي والرقابي، ومنعاً لاستنزاف الوقت المطلوب لدراسة واقرار مشاريع واقتراحات القوانين، قدّمت للأمانة العامة ل​مجلس النواب​، إقتراح إلغاء المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بتلاوة خلاصة الاوراق الواردة".

وأوضح أن المادة 64 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على الاتي: "يبدأ المجلس أعماله بتلاوة خلاصة الأوراق الواردة ويخصص لذلك أول نصف ساعة من الجلسة، ولكل نائب حق التعليق على الموضوع بحدود ثلاث دقائق شرط عدم تجاوز المدة المحددة. بعدها يصار إلى درس ومناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال".

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