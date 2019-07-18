حاصباني: الالتزام بأهداف التنمية المستدامة يساهم في استقطاب التمويل الدولي للبنان

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني وفد لبنان للمنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة، حيث ألقى كلمة عن التنمية المستدامة والخطة التي تم العمل عليها في لبنان التي تشمل 17 هدفا وضعتها آلامنا المتحدة لتتحقق قبل عام 2030.
وتركزت كلمته على الأهمية التي وضعتها الحكومة حول التنمية المستدامة من خلال تضمينها في بيانها الوزاري، وإنشاء لجنة وطنية لوضعها ومتابعة تحقيق أهدافها، مشددا على "اهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب والسلطات المحلية لوضع الخطة وتنفيذ الأهداف.
وأكد ان الالتزام باهداف التنمية المستدامة ستشكل عاملا اساسيا في استقطاب الدعم المالي من المجتمع الدولي للبنى للمشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والصحة والتعليم والبيئة والمساواة وإحلال السلام.
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