الارشيف / اخبار العالم

حاصباني: الالتزام بأهداف التنمية المستدامة يساهم في استقطاب التمويل الدولي للبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ترأس نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ وفد ​لبنان​ للمنتدى السياسي الرفيع المستوى في ​الأمم المتحدة​، حيث ألقى كلمة عن التنمية المستدامة والخطة التي تم العمل عليها في لبنان التي تشمل 17 هدفا وضعتها آلامنا المتحدة لتتحقق قبل عام 2030.

وتركزت كلمته على الأهمية التي وضعتها ​الحكومة​ حول التنمية المستدامة من خلال تضمينها في بيانها الوزاري، وإنشاء لجنة وطنية لوضعها ومتابعة تحقيق أهدافها، مشددا على "اهمية التعاون بين ​الدولة​ و​المجتمع المدني​ و​القطاع الخاص​ و​الشباب​ والسلطات المحلية لوضع الخطة وتنفيذ الأهداف.

وأكد ان الالتزام باهداف التنمية المستدامة ستشكل عاملا اساسيا في استقطاب الدعم المالي من ​المجتمع الدولي​ للبنى للمشاريع المتعلقة ب​البنى التحتية​ و​الصحة​ والتعليم و​البيئة​ والمساواة وإحلال السلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: الالتزام بأهداف التنمية المستدامة يساهم في استقطاب التمويل الدولي للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا