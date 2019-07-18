حاصباني: الالتزام بأهداف التنمية المستدامة يساهم في استقطاب التمويل الدولي للبنان

ترأس نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​ وفد ​لبنان​ للمنتدى السياسي الرفيع المستوى في ​الأمم المتحدة​، حيث ألقى كلمة عن التنمية المستدامة والخطة التي تم العمل عليها في لبنان التي تشمل 17 هدفا وضعتها آلامنا المتحدة لتتحقق قبل عام 2030.

وتركزت كلمته على الأهمية التي وضعتها ​الحكومة​ حول التنمية المستدامة من خلال تضمينها في بيانها الوزاري، وإنشاء لجنة وطنية لوضعها ومتابعة تحقيق أهدافها، مشددا على "اهمية التعاون بين ​الدولة​ و​المجتمع المدني​ و​القطاع الخاص​ و​الشباب​ والسلطات المحلية لوضع الخطة وتنفيذ الأهداف.

وأكد ان الالتزام باهداف التنمية المستدامة ستشكل عاملا اساسيا في استقطاب الدعم المالي من ​المجتمع الدولي​ للبنى للمشاريع المتعلقة ب​البنى التحتية​ و​الصحة​ والتعليم و​البيئة​ والمساواة وإحلال السلام.