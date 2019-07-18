إطلاق المختبر المتوسطي للمخرجين المسرحيين في جامعة الـAUB

أطلق في ​الجامعة الأميركية​ في بيروت (AUB)، المختبر المتوسطي للمخرجين المسرحيين DLM وهو مختبر شقيق لمختبر مركز لينكولن للمخرجين المسرحيين في ​نيويورك​ الذي أسسته آن كاتانيو في العام 1995.

يذكر أن المختبر يستمر عشرة أيام ويقام في كنف مبادرة المسرح ودائرة الفنون الجميلة وتاريخ الفنون، في الجامعة الأميركية في بيروت، ويهدف إلى استحضار أصوات دول ​البحر المتوسط​ على المستوى الفني وإنشاء ملتقى للمديرين من جميع أنحاء العالم لتبادل المعرفة والأفكار والتواصل مع التراث الفني والدرامي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي حلقته الأولى هذه، يجمع المختبر مخرجين في منتصف العمر الوظيفي من ​الولايات المتحدة​ وكندا وأوستراليا و​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​اليونان​ و​الأردن​ و​ليتوانيا​ و​صربيا​ وروسيا في برنامج سيتضمن ورش عمل، وجلسات مشتركة، وبروفات، ومناقشات مع كبار الفنانين الضيوف من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

وسيركز المختبر على استكشاف منطقة المتوسط كمصدر للمواضيع والقصص والتقاليد المسرحية وعلى استكشاف المنطقة ككيان فني وليس سياسي فقط.

وتتولى سحر عساف من الجامعة قيادة المختبر كمديرة فنية مع أعضاء اللجنة التوجيهية أنيتا كابوسيزي من اليونان، و​خوان كارلوس​ مارتيل بايود من ​إسبانيا​، ومحمد بني هاني من الأردن، وليزا نافا من ​إيطاليا​. وبعد الاطلاق في بيروت، سيجول المختبر المتوسطي للمخرجين المسرحيين حول مدن البحر المتوسط في السنوات المقبلة.