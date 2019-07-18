كلية الحقوق أعلنت عن بدء استقبال طلبات الاشتراك في امتحانات الدخول إلى الماستر المشترك مع الجيش

أعلنت عمادة كلية الحقوق و​العلوم​ السياسية والإدارية في ​الجامعة اللبنانية​ عن بدء قبول طلبات الاشتراك في الامتحانات المقرر إجراؤها لاختيار تسعة طلاب للانتساب للماستر المشترك في الدراسات الاستراتيجية الذي ينظم بالتعاون بين الكلية ومركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في ​الجيش اللبناني​.

يبدأ استقبال الطلبات اعتبارا من الاثنين 22 تموز 2019 ولغاية ظهر الأربعاء 31 تموز 2019، ومن الإثنين 2 أيلول 2019 ولغاية الجمعة 20 أيلول 2019، وذلك في عمادة الكلية الكائن في ​الطيونة​ - شارع ​سامي الصلح​ - سنتر سيلين - فوق مكاتب (OMT) الطابق التاسع.

شروط الانتساب:

بالنسبة لطلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية :

- حيازة الإجازة في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية أو أكثر من إجازة

- إتقان اللغتين الفرنسية والإنكليزية إضافة إلى ​اللغة​ العربية

بالنسبة لبقية ​الطلاب​:

- حيازة إجازة أو أكثر في: إدارة الأعمال، أو العلوم الاقتصادية، أو التاريخ، أو الجغرافيا، أو العلوم الاجتماعية، أو الإعلام.

وبالنسبة لباقي الإجازات، تخضع الطلبات لموافقة هيئة الإدارة المشتركة للماستر المنصوص عنها في الاتفاقية بين الطرفين.

- ممارسة وظيفة عامة (في الفئات الثالثة وما فوق أو ما يعادلها في المؤسسات العامة)، أو من الضباط منتسبي المؤسسات الأمنية الأخرى غير الجيش، أو ممارسة مهنة حرّة منذ أكثر من خمس سنوات.

- إتقان اللغتين الفرنسية والإنكليزية إضافة إلى اللغة العربية

يُرفق طلب الانتساب بالمستندات التالية:

- السيرة الذاتية

- الشهادات الجامعية

- إفادة رسمية بالوظيفة أو بالمهنة الحرة التي يمارسها

- إفادة تثبت إتقانه لغةً أجنبية أو أكثر

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- صورتان شمسيتان

- صورة عن الهوية

دراسة الملفات

تدرس الهيئة المشتركة لإدارة الماستر الطلبات، وتعلن أسماء الطلاب المقبولين لإجراء الاختبار يوم الاثنين 23 أيلول 2019 .

يطلع الطلاب على النتائج على باب عمادة كلية الحقوق وفي فروع الكلية، وتُبلغ إلى المقبولين لإجراء الاختبارات بواسطة البريد الالكتروني لكلٍ منهم.

الاختبارات :

تجري الاختبارات في مبنى كلية ​فؤاد شهاب​ للقيادة والأركان - ​الريحانية​، وذلك في الساعة التاسعة صباحًا في المواعيد التالية:

- الاختبار العام يوم الأربعاء 25 أيلول 2019

- اختبار اللغتين الفرنسية والإنكليزية يوم الخميس 26 أيلول 2019

إعلان النتائج:

تعلن النتائج يوم الجمعة في 27 أيلول 2019 وتُلصق نسخة منها على باب عمادة كلية الحقوق وفي فروع الكلية وفي الموقع الإلكتروني (droit.ul.edu.lb) وتبلغ إلى المقبولين نهائيّا بواسطة البريد الإلكتروني لكلٍ منهم، أما العسكريون فيبلّغون بالنتائج بواسطة برقية داخلية.

التسجيل:

يسجّل الطلاب المقبولون في عمادة الكلية اعتبارًا من الاثنين 30 أيلول 2019 ولغاية الجمعة 4 تشرين الأول 2019.

بدء الدروس:

تبدأ الدروس يوم الاثنين 7 تشرين الأول 2019 بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع - فترة بعد الظهر