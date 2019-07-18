الرئيس عون: على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قضايا ذوي الحاجات الخاصة

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن "الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قضايا ذوي الحاجات الخاصة، وحقوقهم، اضافة إلى دعم المؤسسات التي تعنى بهم"، معتبراً أن "هذه الشريحة هي جزء اساسي من النسيج المجتمعي اللبناني، ويجب العمل معاً لتكون فاعلة، وحيوية، ومشاركة بشكل كامل في مسيرة التنمية والنهوض".
وخلال استقباله وفداً من مندوبي المؤسسات الخاصة برعاية المعوقين، لفت الرئيس عون الى أن "السلطة الحقيقية هي التي تحمي موقع جميع المواطنين، وتتيح لكل انسان مهما كانت ظروفه ومقوماته، أن يكون فرداً فاعلاً في المجتمع، ومحفوظ الكرامة، مشدداً على أنه سيبذل قصارى جهده لتأمين كل الدعم والمساعدات اللازمة للمؤسسات الاجتماعية والانسانية المعنية بذوي الحاجات الخاصة".
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