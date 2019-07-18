الدفاع الروسية: ننفي الأنباء عن دخول قوات برية تابعة لنا الى إدلب

نفت ​وزارة الدفاع الروسية​ "الأنباء عن دخول قوات برية تابعة لها إلى إدلب شمال غربي ​سوريا​ للمشاركة في العمليات القتالية بالمحافظة"، موضحة أن "الأنباء التي نشرتها وكالة رويترز البريطانية هي فبركة. ولم تتواجد أي قوات برية روسية في سوريا".

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عما اسمتهم مسؤولين كبار في "المعارضة السورية" أن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب الجيش السوري في معاركة بشمال غرب سوريا للسيطرة على آخر معقل لـ "المعارضة".