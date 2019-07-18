نفت وزارة الدفاع الروسية "الأنباء عن دخول قوات برية تابعة لها إلى إدلب شمال غربي سوريا للمشاركة في العمليات القتالية بالمحافظة"، موضحة أن "الأنباء التي نشرتها وكالة رويترز البريطانية هي فبركة. ولم تتواجد أي قوات برية روسية في سوريا".
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت في وقت سابق عما اسمتهم مسؤولين كبار في "المعارضة السورية" أن روسيا أرسلت قوات خاصة خلال الأيام الماضية للقتال إلى جانب الجيش السوري في معاركة بشمال غرب سوريا للسيطرة على آخر معقل لـ "المعارضة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: ننفي الأنباء عن دخول قوات برية تابعة لنا الى إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.