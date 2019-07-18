سجال بين سليم عون ونديم الجميل خلال جلسة مناقشة الموازنة: "بيي أقوى من بيك"

وقع سجال بين عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ والنائب ​نديم الجميل​، بعدما أعلن عون أنه أعدل عن إلقاء كلمته في جلسة مناقشة موازنة 2019، فقال له الجميل: "هلق شو عم تعمل؟"، فرد عون بالقول: "روح لعاب حد بيتك أحسن. بقولوا ألي خلف ما مات، ولكن يبدو أن الذي خلف مات وشبع موت".

فرد الجميل عليه: "أنت هون لأنك ما بتعرف وين داحش حالك، بينما أنا هنا لأنني لست أبن والدي، 5 ألاف ب​الأشرفية​ صوتوا لي، وبيي أقوى من بيك".