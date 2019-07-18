وقع سجال بين عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سليم عون والنائب نديم الجميل، بعدما أعلن عون أنه أعدل عن إلقاء كلمته في جلسة مناقشة موازنة 2019، فقال له الجميل: "هلق شو عم تعمل؟"، فرد عون بالقول: "روح لعاب حد بيتك أحسن. بقولوا ألي خلف ما مات، ولكن يبدو أن الذي خلف مات وشبع موت".
فرد الجميل عليه: "أنت هون لأنك ما بتعرف وين داحش حالك، بينما أنا هنا لأنني لست أبن والدي، 5 ألاف بالأشرفية صوتوا لي، وبيي أقوى من بيك".
كانت هذه تفاصيل خبر سجال بين سليم عون ونديم الجميل خلال جلسة مناقشة الموازنة: "بيي أقوى من بيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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