حرس الثورة يوقف ناقلة نفط أجنبية بجزيرة "لارك" بالخليج تحمل نفطا مهربا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "حرس الثورة أعلن عن توقيف ​ناقلة نفط​ أجنبية في جزيرة "لارك" ب​الخليج​ تحمل نفطًا مهربًا"، موضحًا أن "بعد عملية رصد ومراقبة تم احتجاز سفينة أجنبية تحمل مليون ليتر وقود مهرب قرب الجزيرة، بعد التنسيق وأخذ الموافقة من المراجع القضائية"، مشيرًا إلى أنه "كان على متنها 12 شخصاً".

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