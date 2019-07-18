أكّدت ​وزارة الخارجية البريطانية​ "أننا ملتزمون بالحفاظ على حرية الملاحة في ​الخليج​ وفق القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "لندن تستقصي المعلومات حول ​تقارير​ تفيد بمصادرة ​إيران​ ​ناقلة نفط​ أجنبية قرب جزيرة لارك في ​الخليج العربي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا: نستقصي المعلومات حول مصادرة إيران ناقلة نفط أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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