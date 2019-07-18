شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة فايقة فهيم تطالب بسرعة تطوير طريق الموت "ههيا-الزقازيق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، رئيس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، بسرعة البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق"ههيا-الزقازيق"، والمعروف إعلاميًا بـ "طريق الموت"، لكثرة الحوادث التي شهدها وراح ضحيتها العشرات من أبناء الشرقية.

وقالت "فهيم"- في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس- أصبح طريق "ههيا-الزقازيق" بمثابة خطر داهم يحصد الأرواح كل يوم ونزيف دماء مستمر دون توقف، وهو ما دفعنا إلى تقديم أكثر من طلب إحاطة إلى الوزراء المعنيين، مع وعود بالبدء في أعمال التطوير وإدراجه ضمن خطة هيئة النقل والطرق، ومنذ عام 2017، ونحن ننتظر تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع.

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وأردفت "فهيم":" أن طريق(ههيا-الزقازيق) غير صالح للسير تمامًا ومتهالك، ويعاني من تدهور تام ومساحته ضيقة للغاية في وجود أعداد كبيرة من السيارات التي تمر، وفي فترات الذروة يصبح الأمر مختنقًا وصعب للغاية، وهو ما ينجم عنه وقوع حوادث من وقتٍ إلى آخر".

وأكملت عضو مجلس النواب، منذ أسابيع شهد الطريق حادثًا مروعًا راح ضحيته شابان من أبناء الشرقية، نتيجة تصادم السيارة التي يستقلونها مع دراجة بخارية، ومن قبل فاجع أهالي الشرقية، على حادث وفاة طبيب وأسرته، متابعة:" نريد حلًا ونظرة عاجلة من السادة المسؤولين، قبل بدء العام الدراسي حيث يخشى الكثير من الأسر على ابنائهم الذين يستخدمون الطريق في الذهاب إلى مدارسهم وجامعاتهم"