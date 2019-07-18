الحكومة: لا صحة لحرمان ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن حرمان وزارة التعليم العالي الطلاب ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات وإجبارهم على كليات محددة، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، الخميس، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لمنع الطلاب ذوي القدرات الخاصة أو حرمانهم من دخول أي كلية من الكليات، وأن جميع الجامعات والكليات متاحة أمام كل الطلاب دون أي تمييز وفقًا لتنسيق القبول بالكليات، مُشددةً على أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأوضحت الوزارة، أن التمييز أمر مُخالف للدستور باعتبار أن كل المصريين متساوون فى جميع الحقوق، وأن منع ذوي القدرات الخاصة من الالتحاق بالجامعات أو بعض الكليات كان توجهاً قديماً ولم يتم تنفيذه لمخالفته للدستور المصري، مُشددةً على حرص القيادة السياسية على توفير كافة سبل الدعم لذوي القدرات الخاصة بهدف إدماجهم في المجتمع.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة الغضب بين الطلاب ذوي القدرات الخاصة وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).