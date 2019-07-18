بعد ارتكاب 3 وقائع.. سقوط عصابة لسرقة الشقق والفيلات بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من القبض على ثلاثة عاطلين عقب سرقتهم شاشتين من شقق سكنية.

بدأت الواقعة حال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الأول وقد تمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص عاملين مطلوب التنفيذ عليهما في 7 أحكام قضائية، خفير فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم شاشتين LCD ،و طقم سماعات مكبر صوت، وجهازي ريسيفر، حقيبة بداخلها مقابض نحاسية، مكواة كهربائية، حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، حقيبة بداخلها قصافة ومفك ومبرد وازميلين وصاروخ حدادي وفارة وعتلة حديدية.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل ثلاث شقق سكنية - كائنة بفيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وباستدعاء مالك الفيلا محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.