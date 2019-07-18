محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من القبض على ثلاثة عاطلين عقب سرقتهم شاشتين من شقق سكنية.
بدأت الواقعة حال مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة التجمع الخامس لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الأول وقد تمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص عاملين مطلوب التنفيذ عليهما في 7 أحكام قضائية، خفير فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم شاشتين LCD ،و طقم سماعات مكبر صوت، وجهازي ريسيفر، حقيبة بداخلها مقابض نحاسية، مكواة كهربائية، حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأسلاك الكهربائية، حقيبة بداخلها قصافة ومفك ومبرد وازميلين وصاروخ حدادي وفارة وعتلة حديدية.
وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل ثلاث شقق سكنية - كائنة بفيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وباستدعاء مالك الفيلا محل الواقعة تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ارتكاب 3 وقائع.. سقوط عصابة لسرقة الشقق والفيلات بالتجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.