محافظة بورسعيد: مياه الشرب تعود بكامل طاقتها خلال 6 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، أن ضخ مياه الشرب يعود بكامل طاقته إلى جميع أحياء المحافظة خلال 6 ساعات.
وأشارت المحافظة، في بيان لها، إلى أنه تستمر الأن عمليات رفع منسوب المياه بالترعة الحلوة، لتعود لمعدلاتها الطبيعية والتي تسمح بوصول المياه إلى الأدوار العليا في مختلف أنحاء المحافظة.
وأكدت محافظة بورسعيد على أنه تجري عمليات المتابعة من قبل المسئولين بالمحافظة حتى تستقر الأوضاع تماما في عمليات ضخ المياه لبورسعيد في مستواها الطبيعي.
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