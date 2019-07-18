الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الامتحانات على التابلت (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إلغاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام الامتحانات على التابلت بداية من العام الدراسي المقبل 2019- 2020، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات على التابلت في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على استمرار إجراء الامتحانات على التابلت في النظام الجديد، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن نظام التابلت يُتيح التعلُّم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة، ما يساهم في التقليل من حدة الضغوط الملقاة على عاتق الطالب أثناء الدراسة، مُضيفةً أن جهاز التابلت يوزع على كافة طلاب الصف الأول الثانوي بهدف الاستفادة منه أثناء سنوات الدراسة الثلاث، ومن ثم يصبح ملكاً للطالب لا تسترده الوزارة مرة أخرى.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة الطلاب وأولياء الأمور تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).