رسميًا.. الحكومة تعلن سعر الأرز التمويني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بارتفاع أسعار الأرز في جميع المنافذ التموينية إلـى 12 جنيهًا، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان، الخميس، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لارتفاع أسعار الأرز التمويني إلـى 12 جنيهًا، بل على العكس فإن سعره في منظومة التموين 9 جنيهات، مُشددةً على التزام جميع المنافذ التموينية بصرف كل المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب حاملي البطاقات التموينية.

وأشارت الوزارة إلى حرصها على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقدم مزيدًا من الدعم للسلع التموينية والغذائية للمواطنين، ما ظهر في تبني مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية، مثل الأرز والمكرونة، وذلك بالتعاون مع غرفة صناعة الحبوب والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين إلى 7.25 جنيه للكيلو، بدلاً من 8 جنيهات، ويتم طرحها على البطاقات التموينية، وذلك في إطار توفير سلع متنوعة للمستفيدين من البطاقات التموينية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من محافظات الجمهورية, يمكن الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).