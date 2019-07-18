اليابان / مخاوف من مقتل 13 شخصا في حريق متعمد على الارجح في استديو تصوير

وكالات - يخشى أن يكون 13 شخصا قد لقوا حتفهم في حريق متعمد على الأرجح استهدف استديو تصوير في مدينة كيوتو اليابانية اليوم الخميس 18 جويلية 2019 ، بحسب ما أعلن مسؤول في إدارة الإطفاء لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إن "عثر على 12 شخصا في الطابق الأرضي والأول ولم تبد عليهم أي مؤشرات على الحياة" وهي عبارة تشير في اليابان إلى وفاة الضحايا قبل تأكيدها رسميا.

وكانت خدمة الطوارئ أعلنت عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

وقالت الشرطة أن الحريق يبدو متعمدا لكن لم ترد معلومات فورية حول الدوافع.

وأظهرت المشاهد التلفزيونية تصاعد الدخان الأبيض الكثيف من نوافذ المبنى المكون من 3 طوابق. وبدت إحدى الواجهات وقد تفحمت.

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وقالت الشرطة إن 35 شخصا اصيبوا بجروح، من بينهم 10 في حالة خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن "رجلا ألقى سائلا واضرم النار" في الاستديو الذي تملكه شركة "كيوتو انيميشن".

وقالت شبكة إن.إتش.كاي إن الشرطة أوقفت مشتبها به ونقلته في وقت لاحق إلى المستشفى للعلاج.

وأضافت الشبكة إن المشتبه به سكب مادة تشبه البنزين حول المبنى وأضرم النار قائلا "مت".