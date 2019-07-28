نتائج التاسع 2019 سوريا – ترقب نتائج شهادة التعليم الأساسي برقم الاكتتاب وزارة التربية السورية

يتطلع الطلاب من مختلف أنحاء البلاد السورية معرفة نتائج التاسع في سوريا 2019 خلال تلك الأيام، وهناك ترقب شديد للإطلاع على كافة العلامات في شهادة التعليم الأساسي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية، وسيتم نشر لكم تفاصيل الموعد المقرر لصدورها وكيفية الحصول عليها في الحال.

أعلنت وزارة التربية السورية الموقع الرسمي في بيانها الأخير أنها مستمرة في كافة أعمال التصحيح والتدقيق حول امتحانات طلاب التعليم الأساسي، وان ظهور نتائج التاسع سوريا 2019 سيكون بمجرد الانتهاء منها وتقديمها للاعتماد من قبل وزير التربية عماد موفق العزب، لتبدأ في نشرها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

اشتدت الأعصاب بعد تأخر صدور نتائج التاسع 2019 في سوريا، ولقد نفت وزارة التربية السورية نشرها أمس ولم تحدد موعد لإعلانها، حتى لا تضع الطلاب في قلق قبل ساعات اعتمادها، ونتابع معكم اليوم الثلاثاء 16/7/2019 كافة الأخبار الجديدة والمحدثة على مدار الساعة.

موقع وزارة التربية السورية: http://moed.gov.sy

نرصد لكم الأخبار الجديدة اليوم الخميس لمتابعة صدور نتائج التاسع 2019، حيث انزعج الطلاب وتوترت الأعصاب بعد نشر صفحات أخبار وهمية عن صدور النتائج، ونفت الوزارة تحديد موعد لها وسيكون ظهورها مفاجئ للجميع، وننقل لكم الخبر المؤكد عن ظهورها وتفاصيل ذلك وعليك متابعة هذا المقال للحصول عليها وعلى رابط الاستعلام الرسمي.

موعد نتائج التاسع في سوريا 2019

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بدأ الطلاب يبحثون عن موعد صدور نتائج التاسع في سوريا 2019، حيث أصبحت محل اهتمام بالغ لدى الطلاب السوريين في تلك المرحلة، وذكرت وزارة التربية السورية أن الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الأساسي سيكون بعد الانتهاء من تقديم المقررات، وأضافت أن النتائج تكون متاحة عقب صدور نتائج شهادة الثانوية العامة 2019 والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، وأن التواريخ المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وهدفها التشويش على العملية الامتحانية.

نتائج شهادة التعليم الأساسي 2019

ننشر لكم رابط الحصول على نتائج شهادة التعليم الأساسي بجميع المحافظات السورية دمشق،ريف دمشق، حلب، حماة، حمص، الحسكة، ادلب، القنيطرة، الرقة، اللاذقية، السويداء، طرطوس، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة التربية السورية واختيار برنامج النتائج الامتحانية للبدء في استطلاع نتائج التاسع 2019 ومعرفة العلامات خلال الدورة الأولى.

http://moed.gov.sy

نتائج التاسع لم تصدر بعد

يتم تناول لكم كافة الأخبار لحظة بلحظة لتحديد موعد صدور نتائج التاسع لطلاب التعليم الأساسي في سوريا، كل ما عليك متابعة تلك الصفحة لتصلك النتيجة فور ظهورها، واترك لنا رقم الاكتتاب والاسم والمحافظة لتحصل عليها في الحال.

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