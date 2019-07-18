الرئيس الجزائري المؤقت يصل القاهرة لمؤازرة منتخب بلاده

وصل القاهرة، ظهر اليوم الخميس، الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، في زيارة لمصر على رأس وفد رسمي، لمؤازرة منتخب بلاده في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2019 في مباراته أمامنظيره السنغالي، التي تقام مساء غدٍ الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي.
كان منتخب الجزائر صعد إلى نهائى البطولة، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد فوزه على نيجيريا بهدفين لهدف واحد فى المباراة التى جمعتهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.
يستعد مطار القاهرة لاستقبال آلاف من مشجعي المنتخب الجزائري الذين سيصلون عبر جسر جوى خلال الساعات المقبلة من الجزائر؛ لمؤازرة منتخب بلادهم.
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