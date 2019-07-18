رغم تحذيرات بيونج يانج.. سول تستعد للتدريبات العسكرية مع واشنطن

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الموعد المقرر لها؛ على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية من أن التدريبات قد تقوض الجهود الجارية التي ترمي إلى استئناف محادثاتها النووية مع واشنطن.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تشوي هيون-سو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية- إنه يجرى الترتيب للاستعدادات التي تخص التدريبات المشتركة، مضيفة المتحدث أن الوزارة ستعلن عن التفاصيل لاحقًا في الوقت المناسب.
وكانت كوريا الشمالية قد حذرت أمس الأول
وردًا على تهديدات بيونج يانج، أعلنت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، أنه تم تعديل برنامج التدريبات بالفعل بالتعاون مع كوريا الجنوبية؛ من أجل الإبقاء على حالة تأهبها، ولدعم الدبلوماسية مع الشطر الشمالي.
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