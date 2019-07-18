سكاي نيوز البريطانية: الحرس الثوري الإيراني يستولي على ناقلة أجنبية

استولت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على ناقلة أجنبية على متنها 12 شخصًا من أفراد

طاقهما للاشتباه في تهريبها نفطًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية في العاصمة طهران.ذكرت النبأ شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، من دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.