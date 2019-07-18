صحف أمريكا تنشر فيديو لترامب يشاهد النساء عاريات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن صحيفة nbc الأمريكية نشرت مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من حفلة أقيمت في ملهى ترامب الليلي بولاية فلوريدا يعود لعام 1994.

ظهر ترامب في الفيديو وهو يشاهد النساء على حلبة الرقص، وهو يشير إليهن ويضحك مع الملياردير جيفرى إبستين، فتم اتهام إبستين وترامب بالتورط في جرائم جنسية مع فتيات

قاصرات في الملهى الليلي.

تمت ترجمة بعض الكلمات الواضحة من خلال حديث ترامب مع إبستين وهو يشير إلى إحدى الفتيات ويقول :"انظر إليها إنها تستحق كل هذا العناء"، ورد عليه إبستين بابتسامة وإيماءة، ثم تحدث ترامب في أذنه حتى جعله ينفجر من الضحك.

كما تم اتهام إبستين بتجنيد فتيات من الملهى لصالحه، وقد أثيرت الادعاءات كجزء من طلب محاكمة النساء اللاتي يطالبن باستدعاء ترامب للإدلاء بشهادته في المحكمة المدنية.

أكدت صحيفة أحرونوت، أن تلك القضية يتردد صداها في إسرائيل، ففي الماضى ذكر "دفتر الهاتف الأسود" لإبتسين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق"أيهود باراك" يظهر وهو يغطى وجهه في منزل إبستين في نيويورك، ويزعم التقرير أن باراك شارك في يناير 2016 في حضور حفل في منزل إبستين وبصحبته فتيات.