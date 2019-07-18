باكستان ترحب برفض العدل الدولية تبرئة جاسوس هندي

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الخميس، عن تقديره لقرار محكمة العدل الدولية برفض تبرئة الجاسوس الهندي كولبوشان ياداف أو الإفراج عنه أوعودته للهند.
وقال خان، في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية - إن الجاسوس الهندي ارتكب جرائم ضد الشعب الباكستاني،
وأوضحت الصحيفة أن ياداف اعترف بارتكاب أعمال إرهابية، والتورط في التجسس داخل باكستان أثناء عمله ضابطًا في البحرية الهندية، مؤكدة أن تصريحات خان جاءت بعدما بددت المحكمة الدولية آمال الهند، إذ رفضت طلبها بتبرئة ياداف وإطلاق سراحه وعودته إلى بلاده.
واعتقلت السلطات الباكستانية ياداف في مارس عام 2016، واتهمته بالتجسس لصالح الاستخبارات الهندية وبتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل أراضي باكستان، وحاكمته المحكمة العسكرية الباكستانية، وأصدرت في حقه حكمًا بالإعدام في أبريل 2017.
وفي مايو2017 لجأت الهند إلى محكمة العدل الدولية ، مطالبةً إياها بمنع تنفيذ حكم الإعدام وتبرئة ياداف ، وإطلاق سراحه وعودته لبلاده.
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