وزير الخارجية الألماني يؤكد أهمية مواصلة الحوار مع روسيا

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أهمية مواصلة الحوار مع روسيا رغم تباين وجهات النظر بشكل كبير بين البلدين إزاء العديد من القضايا، مشيرًا إلى أن لقاءه في وقت لاحق اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش فعاليات "حوار بطرسبورج" يأتي في هذاالسياق.
وقال ماس للصحفيين اليوم الخميس" إن الحوار مع روسيا يظل ضروريا رغم الاختلاف الجوهري فى وجهات النظرحيث إنه بدون موسكو لن نجيب على أسئلة ملحة تتعلق بقضايا السياسة الدولية، ولا يمكننا تحقيق سلام دائم في أوروبا إلا إذا عملنا معًا".
وأضاف الوزير الألماني" أنه سيناقش مع نظيره الروسي قضايا مهمة تتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، ومستقبل الحد من التسلح، والوضع في شرق أوكرانيا".
ووصف ماس "حوار بطرسبورج" بأنه بمثابة رابط مهم بين مجتمعاتنا، خاصة في الأوقات السياسية الصعبة، حيث يجب الحفاظ على التماسك بشكل أفضل، والسعي لإعادة بناء الثقة الشخصية التي تتضرر بالخلافات السياسية".
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