اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق

ألقى فريق المكتب الوطني للمساءلة في باكستان اليوم الخميس، القبض على رئيس الوزراء السابق شهيد خاقان عباسي في قضية تتعلق بمنح عقد استيراد للغاز الطبيعي المسال.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن عباسي كان في طريقه لحضور مؤتمر صحفي، برفقة زعيم حزب الرابطة الإسلامية في باكستان أحسن إقبال، عندما تم اعتقاله في تقاطع ذوق نياز بيك.

وحاول عباسي مقاومة الاعتقال في البداية، لكنه استسلم في النهاية.

وحسب الإجراءات المتبعة في باكستان، فمن المتوقع أن يُعرض عباسي أمام محكمة المساءلة. المسال.وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن عباسي كان في طريقه لحضور مؤتمر صحفي، برفقة زعيم حزب الرابطة الإسلامية في باكستان أحسن إقبال، عندما تم اعتقاله في تقاطع ذوق نياز بيك.وحاول عباسي مقاومة الاعتقال في البداية، لكنه استسلم في النهاية.وحسب الإجراءات المتبعة في باكستان، فمن المتوقع أن يُعرض عباسي أمام محكمة المساءلة.

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