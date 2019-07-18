إيطاليا: عدم دعم "فون دير لاين" كرئيسة للمفوضية الأوروبية يعزل البلاد في أوروبا

حذر نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، من أن عدم دعم حزب الرابطة لوزيرة الدفاع الألمانية السابقة "فون دير لاين" كرئيسة للمفوضية الأوروبية ، يجعل البلاد عرضة إلى العزلة داخل أوروبا .

وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الخميس، أن "لويجي دي مايو"، الذي يترأس حزب

خمس نجوم ويشارك حزب الرابطة في الائتلاف الحاكم، قد صوت لصالح المرشحة الألمانية.يذكر أن "فون دير لاين" قد فازت أمس الأربعاء، بمنصب رئاسة المفوضية الأوروبية (أعلى سلطة في الاتحاد الأوروبي)، حيث صدق البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي، على تعيين السياسية الألمانية رئيسة للمفوضية بعد أن صوت 383 نائبًا في البرلمان لها مقابل 327 صوتًا ضدها ، فيما كانت المرشحة بحاجة إلى ما لا يقل عن 374 صوتًا للحصول على هذا المنصب .ومن المتوقع أن تتولى "لاين" المنصب الجديد في الأول من نوفمبر القادم ، خلفا لـ "جان كلود يونكر"، الذي ترأس المفوضية الأوروبية منذ عام 2014.