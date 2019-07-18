بريطانيا تشيد باحتجاز جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية

قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الخميس، إنها وجهت الشكر إلى رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو لالتزامه بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا باحتجازه ناقلة نفط إيرانية.

وقال متحدث باسم مكتب ماي، بعد محادثات مع بيكاردو، إنهما "ناقشا أحدث التطورات في القضية القانونية في جبل طارق بخصوص ناقلة النفط المحتجزة جريس 1".

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وأضاف "أكدت رئيسة الوزراء أهمية متابعة العملية القانونية المستقلة في جبل طارق وأشادت بجهودهم في تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا".

وكانت السلطات في إقليم جبل طارق، الذي تسيطر عليه بريطانيا، قد ذكرت أن عناصر من مشاة البحرية البريطانية والشرطة المحلية، احتجزوا ناقلة نفط قبالة جبل طارق، كانت في طريقها إلى سوريا، بعد الاشتباه في أنها تخرق العقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي على سوريا.