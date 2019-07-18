كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا: المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع بشأن الإعلان لـ "منطقة إثيوبية جديدة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شهود عيان إن محتجين في مدينة أوااسا الإثيوبية أغلقوا الطرق وأحرقوا إطارات السيارات اليوم الخميس بعد أن أحبطت قوات الأمن اجتماعًا لنشطاء لإعلان منطقة جديدة لجماعة سيدما العرقية.

وسيكون هذا الاختبار بمثابة اختبار لما إذا كانت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الفدرالية يمكن أن تلتزم بالتزامها بالإصلاحات السياسية السلمية وسط مطالب متزايدة من الجماعات العرقية القومية المتنافسة.

وأغلقت جميع المتاجر تقريبًا وكانت السيارات قليلة في الشوارع في أوااسا اليوم الخميس بينما كان المتظاهرون يرتدون وشاح سيداما التقليدي باللونين الأحمر والأبيض والأصفر مخططين في مسيرة إلى مكان الاجتماع المخطط لشيوخ وشباب سيداما.

ولكن قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى مكان الاجتماع، وأن البيانات المحمولة قد تم حظرها في خطوة واضحة لإضعاف وسائل الاتصال الخاصة بهم.

ولم ترد تقارير فورية عن أعمال عنف. ولم تعلق السلطات الاثيوبية على الفور على الوضع في حواسا على بعد 275 كيلومترا من العاصمة الوطنية أديس أبابا.

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وحاول المجلس الوطني للانتخابات، في يوم الثلاثاء، نزع فتيل الموقف في اللحظة الأخيرة من خلال وعد سيدما بإجراء استفتاء حول امتلاك منطقتهم في غضون خمسة أشهر.

ولكن بعض الناشطين قالوا إنهم طلبوا بالفعل إجراء استفتاء منذ عام دون رد. يضمن الدستور الحق في الاستفتاء في غضون عام، لكنه لا يقول ما الذي يجب أن يحدث إذا لم يتم إجراء ذلك.

وتشكل جماعة سيداما حوالي 5 ٪ من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 105 مليون نسمة، حيث يقولون إنهم قد تم تهميشهم، كما انه هناك ثمان مجموعات عرقية أخرى على الأقل تقوم بحملات لمناطقها.

وشهدت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي انفجارًا للعنف منذ أن بدأ أبي إصلاحاته، والتي شملت إنهاء الحظر على الأحزاب السياسية، والإفراج عن السجناء السياسيين، والترحيب بالمجموعات المتمردة في الوطن.