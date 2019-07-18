كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق سراح وزير نيجيري بعد عملية اختطاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُطلق سراح وزير المالية النيجيري في حكومة ولاية زمفارا الذي خطفه مسلحون مع اثنين في معاونيه فيما قتلوا نائبه، بحسب مصدر رسمي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، يوسف إدريس، في بيان إن الحكومة "تعرب عن سرورها لإطلاق سراح مدير الموازنة (وزير المالية)، وشخص آخر خطف معه تحت تهديد السلاح".

وأضاف أن المسؤولين "يثنون على أصدقاء الضحايا وجميع من ساهموا في مفاوضات الإفراج" عن الوزير ومساعده.

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ويوم الأحد، خطف مسلّحون يرتدون ملابس قوات الأمن وزير المالية في حكومة ولاية زمفارا حمزة صالح مع اثنين من معاونيه وقتلوا نائبه على طريق سريع في ولاية كادونا المجاورة والتي تشد أعمال عنف بين مزارعين ورعاة مواش.

ولم يعلق المتحدث على مصير المساعد الثاني المخطوف، ولم يذكر ما إذا تم دفع فدية لإطلاق سراحهما.

وتعد عمليات الخطف بهدف الحصول على فدية، مالية تجارة رائجة في جنوب شرق نيجيريا، منذ مطلع العقد الماضي.