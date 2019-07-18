كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيضانات بنجلادش تزداد سوءًا.. وعدد القتلى قرابة الـ 100 في الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مسؤول اليوم الخميس إن أحد الأنهار الرئيسية في بنجلادش اخترق أحد السدود وغمرت منطقة شمالية وأجبرت الآلاف على النزوح عن ديارهم حيث ارتفع عدد الامطار الموسمية في الهند المجاورة الى 97 فيضان.

وقال مسؤولون ان عدة ملايين من الناس يعيشون في مخيمات ومستوطنات مؤقتة في ولاية بيهار بشرق الهند وشمال شرق اسام مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات منذ الأسبوع الماضي مما دفع حتى الحيوانات إلى البحث عن مأوى في منازل الناس.

وتجلب الأمطار الموسمية أمطارًا غزيرة على جنوب آسيا بين يونيو وأكتوبر، وغالبًا ما تسببت في فيضانات في وقت لاحق من هذا الموسم.

قال مسؤول حكومي "روكسانا بيجوم": "أن نهر جامونا في بنغلادش اخترق أحد السدود مساء الأربعاء، مما أدى إلى غمر 40 قرية على الأقل وتشريد أكثر من 200 ألف شخص.

Advertisements

وتشكل الإمدادات غير الكافية مصدر قلق في ولاية آسام الهندية، حيث أجبر أكثر من 5.8 مليون شخص على ترك منازلهم، لكن الوضع آخذ في التحسن.

وقال هيمانتا بيسوا سارما، وزير الصحة والمالية في ولاية آسام: "لم تتعرض أي مناطق جديدة لفيضانات المياه منذ ليلة الأربعاء".

وتسببت الفيضانات في مقتل 43 حيوانًا على الأقل، لكن السلطات تشعر بالقلق من أن الصيادين يمكن أن يستفيدوا من الطوفان لاستهداف الحيوانات، وخاصة وحيد القرن الذي يصل عدد قرونه إلى 3500 في جميع أنحاء العالم.

وقفزت حصيلة القتلى في بيهار، التي غمرتها المياه من دولة نيبال المجاورة الواقعة في الهيمالايا، إلى 67، مع وصول رجال الإنقاذ إلى المناطق المنكوبة بالفيضانات.

