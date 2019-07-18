وسط توجس وتخوف جزائري.. “الكاف” يغير حكم مباراة نهائي “الكان”

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، تغيير الطاقم التحكيمي لمباراة نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام يوم غد الجمعة، بملعب القاهرة الدولي، والتي ستجمع بين منتخب الجزائر والسينغال.

وعينت لجنة الحكام ثلاثي تحكيمي كاميروني، يقوده أليوم أليوم نيانت، من أجل إدارة هذه المباراة، بعد أن تم الاتفاق في وقت سابق على تعيين الحكم الجنوب إفريقي الشهير، غوميز، لإدارة المباراة.

وأحدث هذا التغيير المفاجئ، تخوفا في نفوس الجزائريين، خاصة وأنه جاء في آخر لحظة، كما أنه تم استبدال حكم جنوب إفريقي، يجمع العديد على أنه أفضل حكم في الساحة الإفريقية، بآخر كاميروني حامت حوله الكثير من الانتقادات، في مجموعة من المباريات.

ويواجه منتخب الحزائر، مساء غد الجمعة، منتخب السينغال، في نهائي “الكان” وهدفه هو حمل اللقب للمرة الثانية في تاريخه، بينما يسعى المنتخب السينغالي إلى لمس الكأس للمرة الأولى في تاريخه.