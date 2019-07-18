عاجل..مسلح يحاول اقتحام مقر القناة الثانية ويشهر سلاحه أمام البوابة

علم “اليوم 24” أن رجلا حاول صباح اليوم الخميس، اقتحام مقر القناة الثانية، بالدار البيضاء، حاملا سكينا كبيرا.

وحسب مصادر من داخل القناة، فإن الرجل تقدم نحو البوابة الخلفية للمحطة التلفزية، والتي يدخل منها العاملون، حيث أخرج سكينا كبيرا، قبل أن ينتبه حراس الأمن الخاص الذين كانوا أمام البوابة، ويوقفوه.

وفي ذات السياق، أوضحت ذات المصادر، أن الأمن الخاص بالمحطة التلفزيونية تمكن من إدخال مقتحم القناة إلى سيارة، قبل أن تحل عناصر للشرطة بالمكان، وتأخذه إلى المخفر.