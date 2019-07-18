اغتصاب وتعذيب وقتل..الجرائم تهز أمن المغرب-فيديو

أثارت الجرائم البشعة، التي أصبح يعيشها المجتمع المغربي، موجة غضب واسعة في صفوف المواطنين، وعبر نشطاء ومشاهير عن استنكارهم الأمر، منهم من طالب بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الفاعلين، لكن آخرون عبروا عن موقفهم المعارض لتطبيق هذه العقوبة.

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