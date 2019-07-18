مهاجم نيجيريا يحقق إنجازا غائبا في “الكان” منذ 9 سنوات

نجح النيجيري أوديون إيغالو، مهاجم منتخب نيجيريا لكرة القدم، أمس الأربعاء، في تحقيق إنجاز غائبا عن نهائيات كأس أمم إفريقيا منذ 9 سنوات.
وسجل إيغالو هدف الفوز لمنتخب بلاده أمام نظيره التونسي، ليرفع رصيده في صدارة الهدافين لكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، إلى خمسة أهداف، وهو الرقم الذي لم يحدث منذ دورة أنغولا 2010، حين نال المصري محمد ناجي “جدو” لقب الهداف بتوقيع خمسة أهداف.
ومنح الهدف الذي أحرزه صاحب 30 عاما، في شباك “نسور قرطاج”، نيجيريا المركز الثالث في “الكان”، علما أنه لم يكمل المباراة التي احتضنها ملعب السلام في القاهرة، بسبب الإصابة، مما دفع بالألماني غيرنوت روهر إلى تغييره في الشوط الثاني.
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