طرعان: إصابة بانقلاب شاحنة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في حادث انقلاب شاحنة في حي المناشر بقرية طرعان ظهر اليوم، الخميس.
وأفاد شهود عيان أن سائق الشاحنة أصيب بجروح طفيفة، وأن الحادث كاد أن يتسبب بوقوع كارثة في المكان، علما أن الحديث يدور حول شارع حيوي ويشهد حركة سير يوميا.
وتجمهر عدد من الفضوليين في المكان فيما حضرت طواقم الشرطة والإسعاف.
يذكر أن 177 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم، بينهم 18 ضحية في الأسبوعين الأخيرين. وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام 50 شخصا 6 منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين.
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