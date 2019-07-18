سناتور أميركي يحذّر من "فيس آب" ويدعو لتحقيق أمني حوله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّر السيناتور الأميركي تشاك شومر من استخدام تطبيق "فيس آب"، الذي يمكنه تغيير ملامح الوجه في الصور الفوتوغرافية والذي طورته روسيا، داعيًا مكتب التحقيقيات الاتحادي "إف. بي. آي" ولجنة التجارة الاتحادية لإجراء تحقيق لدواعي الأمن الوطني والخصوصية بشأن التطبيق.

فقد شهد التطبيق الذي يعمل على الهواتف الذكية انتشارا واسعا خلال الأسبوع الأخير، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة لنشر الصور التي ينتجها التطبيق الّذي يعمل على تصور وجوه المستخدمين بعد تقدمهم في العمر، كما استخدمها مرشّح في الانتخابات.

وقال شومر في رسالة أرسلها أمس الأربعاء إلى مدير مكتب التحقيقات، كريستوفر راي، ورئيس لجنة التجارة، جو سيمونز، إن التطبيق يتطلب "الوصول الكامل الذي لا يمكن إلغاؤه إلى صورهم وبياناتهم الشخصية" مما قد يشكل "مخاطر على الأمن القومي والخصوصية لملايين المواطنين الأميركيين".

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كذلك بعثت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي يوم الأربعاء تحذيرًا لمرشحي الحزب في انتخابات الرئاسة عام 2020 من استخدام التطبيق مشيرة إلى أنه تمّ تطويره في روسيا، كما حثّ رئيس الشؤون الأمنية في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، بوب لورد، المسؤولين عن الحملات الانتخابية الرئاسية لمرشحي الحزب على حذف التطبيق على الفور، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "رويترز" نقلًا عن الرسالة الإلكترونية.

ولا يوجد دليل على أن التطبيق يمد الحكومة الروسية ببيانات المستخدمين، فيما يقول "فيس آب"، الذي طورته شركة "ويرليس لاب"، وهي شركة مقرها سانت بطرسبرج، على موقعه الإلكتروني إن لديه أكثر من 80 مليون مستخدم.

وقال شومر في خطابه إن وجود مقر التطبيق في روسيا يثير تساؤلات بشأن كيف يسمح "فيس آب" لأطراف ثالثة بما في ذلك الحكومات الأجنبية بالوصول إلى بيانات المواطنين الأميركيين.