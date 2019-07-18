الحرس الثوري يعلن إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود مهرب في الخليج

أعلن الحرس الثوري إيقاف ناقلة نفط أجنبية تحمل مليون لتر وقود بشكل غير قانوني "مهرّب" في مياه الخليج الأحد الماضي.

وكشف أن توقيف الناقلة تم جنوب جزيرة لارك في الخليج.

وأكد الحرس الثوري أن الناقلة تقل 12 بحارا، كانوا ينقلون الوقود بشكل غير قانوني من قوارب إيرانية إلى سفينة أجنبية.

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ونفى الحرس الثوري أن يكون قد احتجز أي ناقلة نفط أخرى خلال الأيام الأخيرة.

وشدد الحرس الثوري على أن قواته البحرية ستواصل مهامها الأمنية في محاربة التهريب المنظم في مياه الخليج، والمحافظة على مصالح إيران القومية.

وكانت الخارجية الإيرانية كشفت في وقت سابق عن مصير ناقلة النفط، التي تم فقدان الاتصال معها خلال مرورها عبر مضيق هرمز، موضحة أنها تعرضت لعطل فني وتم سحبها إلى أحد موانئ إيران.