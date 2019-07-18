تحرير طفلة والقبض على خاطفها في الكاظمية

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية تمكنت، اليوم، من تحرير طفلة مخطوفة تبلغ من العمر خمس سنوات والقبض على الخاطف ضمن مدينة الكاظمية".

وأوضح المصدر، أن القوة اقتادت الخاطف الى احد مراكز الاحتجاز الامني لاجراء التحقيقات اللازمة، دون مزيد من التفاصيل.

