تحرير طفلة والقبض على خاطفها في الكاظمية

أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية حررت طفلة مختطفة والقت القبض على خاطفها في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية تمكنت، اليوم، من تحرير طفلة مخطوفة تبلغ من العمر خمس سنوات والقبض على الخاطف ضمن مدينة الكاظمية".
وأوضح المصدر، أن القوة اقتادت الخاطف الى احد مراكز الاحتجاز الامني لاجراء التحقيقات اللازمة، دون مزيد من التفاصيل.
وأوضح المصدر، أن القوة اقتادت الخاطف الى احد مراكز الاحتجاز الامني لاجراء التحقيقات اللازمة، دون مزيد من التفاصيل.
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