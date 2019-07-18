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تحرير طفلة والقبض على خاطفها في الكاظمية

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أفاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن قوة امنية حررت طفلة مختطفة والقت القبض على خاطفها في مدينة الكاظمية شمالي بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية تمكنت، اليوم، من تحرير طفلة مخطوفة تبلغ من العمر خمس سنوات والقبض على الخاطف ضمن مدينة الكاظمية".

وأوضح المصدر، أن القوة اقتادت الخاطف الى احد مراكز الاحتجاز الامني لاجراء التحقيقات اللازمة، دون مزيد من التفاصيل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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