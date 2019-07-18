جنايات ذي قار: المؤبد لثلاثة مدانين عن جرائم إرهابية‎ ‎

قضت محكمة جنايات ذي قار، الخميس، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين عن جرائم الاشتراك بقتل شخص وجرائم أخرى في بغداد وبعقوبة.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار قضت بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اشتراكهما في قتل احد المواطنين في بغداد – المدائن وبدوافع إرهابية".
وأضاف أن "محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثالث وحكمت عليه بالسجن المؤبد لمرتين عن جريمتين الأولى تفجير عبوة ناسفة في بعقوبة تسببت في إصابة احد المواطنين والجريمة الثانية عن تفجير عبوة ناسفة في المنطقة نفسها تسببت في اصابة سبعة مواطنين وبدوافع إرهابية".
وأشار إلى أن "الأحكام بالسجن المؤبد بحق المدانين الثلاث تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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