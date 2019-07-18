جنايات ذي قار: المؤبد لثلاثة مدانين عن جرائم إرهابية‎ ‎

قضت محكمة جنايات ذي قار، الخميس، أحكاماً بالسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين عن جرائم الاشتراك بقتل ‏شخص وجرائم أخرى في بغداد وبعقوبة‎.‎

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الهيئة الاولى لمحكمة جنايات ذي قار ‏قضت بالسجن المؤبد بحق مدانين اثنين عن جريمة اشتراكهما في قتل احد المواطنين في بغداد – ‏المدائن وبدوافع إرهابية".

وأضاف أن "محكمة جنايات ذي قار نظرت قضية مدان ثالث وحكمت عليه بالسجن ‏المؤبد لمرتين عن جريمتين الأولى تفجير عبوة ناسفة في بعقوبة تسببت في إصابة احد المواطنين ‏والجريمة الثانية عن تفجير عبوة ناسفة في المنطقة نفسها تسببت في اصابة سبعة مواطنين ‏وبدوافع إرهابية".

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وأشار إلى أن "الأحكام بالسجن المؤبد بحق المدانين الثلاث تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 ‏من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.