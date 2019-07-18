وفاة شخصين من كبار السن داخل هيئة التقاعد جراء 'الازدحام'

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بوفاة شخصين من كبار السن داخل هيئة التقاعد العامة جراء "الازدحام".
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن حالتي وفاة وقعت، اليوم، بين كبار السن داخل هيئة التقاعد الوطنية جراء الازدحام الكبير.
واشار المصدر، الى أن ذلك الازدحام تسبب فيه كتاب صادر عن مصرف الرشيد يهدد فيه المتقاعدين بضرورة التحول الى تغيير البطاقات ما سبب زخما كبيرا على الهيئة.
وأوضح أن الهيئة كانت قد خيرت المتقاعد بين البطاقة الحالية (كي كارد ) او تغييرها ، إلا ان فروع مصرف الرشيد ما زالت تدعو المواطنين إلى تغيير البطاقات دون سابق إنذار.
واشار المصدر، الى أن ذلك الازدحام تسبب فيه كتاب صادر عن مصرف الرشيد يهدد فيه المتقاعدين بضرورة التحول الى تغيير البطاقات ما سبب زخما كبيرا على الهيئة.
وأوضح أن الهيئة كانت قد خيرت المتقاعد بين البطاقة الحالية (كي كارد ) او تغييرها ، إلا ان فروع مصرف الرشيد ما زالت تدعو المواطنين إلى تغيير البطاقات دون سابق إنذار.
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