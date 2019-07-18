وزارة العمل: استقطاعات الضمان حقوق تقاعدية للعمال

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، أن ضريبة الدخل جزء من ايرادات الدولة، مشددة على ان استقطاعات الضمان حقوق تقاعدية للعمال. وقالت الوزارة، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن استقطاعات ضريبة الدخل من رواتب ومدخولات العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني هي من اختصاص الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية وفقاً لاحكام قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982، وانها تدخل في الموازنة العامة للدولة.



كما بينت ايضا ان عمال القطاع المختلط يخضعون لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 وتستقطع منهم نسبة الاشتراكات المنصوص عليها بالقانون والبالغة 5% من الاجر الخاضع للضمان، موضحة ان تلك الاستقطاعات تدخل ضمن صندوق تقاعد وضمان العمال ولا تصرف الا لاغراض تطبيق قانون الضمان، وتترتب عنها منح حقوق تقاعدية لعمال القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.



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