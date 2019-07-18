بالفيديو: تيار الحكمة يراهن على نجاح تظاهراته رغم تشكيك القوى السياسية

جبهات متعدّدة فتحت النار على تيار الحكمة، بعد وعوده باقامة تظاهرات مليونية في البصرة التي اثارت حفيظة قوى سياسية. ليأتي الرد سريعاً من الحكمة لا سيما بعد حديث محافظ البصرة الذي حصر امكانية تنظيم التظاهرات بالتيار الصدري.

التيار الصدري الذي ارتبط اسمه بالتظاهرات المليونية، اكد ان اقامة تظاهرات بمشاركة مواطنين من خارج المدينة مرهون بانضباطهم وسلميتها، التي تعهد بها تيار الحكمة خلال محاولته قيادة تظاهرات مليونية مشابهه لتلك التي دأب التيار الصدري على تحشيدها بمشاركة الآلاف من أنصاره.

وشهدت البصرة اسرافا واضحا في التظاهرات، التي سرعان ما تخبو من دون تحقيق نتائج. فيما راحت قوى سياسية تبالغ في رعايتها للاحتجاجات والتظاهرات على الرغم انها مشارك رئيسي في السلطة ومنتفعة بمنافعها.

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