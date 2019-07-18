عبث إيران وفضائح "الحمدين".. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز تأكيد البحرين أن حماية هرمز ستكون مشتركة لا تتحملها واشنطن وحدها، وأمريكا تبحث مبادرة حماية الملاحة بالخليج الجمعة، وتشكيك فرنسي في رواية قطر بشأن صاروخ النازيين، وهجمات إرهابية حوثية تستبق جلسة مجلس الأمن حول اليمن، والغرب الليبي يرفض منح البرلمان "الموازي" أي شرعية، وتركيا تستجدي واشنطن لعدم إخراجها من برنامج "إف 35"، وبيان قطر عن صاروخ النازيين الجدد اعترافات تدين "الحمدين"، وتسجيل مسرب لإرهابي يفضح قطر، والجيش الليبي يؤكد أن صاروخ قطر بإيطاليا كان في طريقه للمليشيات، والسودان يشكر داعمي الاتفاق السياسي ويتطلع لمزيد من التعاون.

كما تتابعون أيضا: تقرير يرصد انتهاكات إسرائيل شرق غزة، ودبلوماسية الجزائر تتحرك لدعم اتفاق المصالحة في مالي، وإجراءات عقابية أوروبية جديدة ضد بولندا لخرقها سيادة القانون، وماي تشكر جبل طارق على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، ومجلس النواب الأمريكي يرفض اقتراحا بـ"عزل ترامب"، وانقسامات تخرج للعلن وبوادر تصدع لإخوان تونس، وتعسف طوارئ أردوغان يدفع 46 موظفا تركيا للانتحار.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: عبث إيران يرفع تكلفة تأمين السفن، وأخطاء أردوغان تدفع البرلمان لتعديل احتياطيات البنك المركزي، وارتفاع مخزون الخام الأمريكي يهبط بأسعار النفط، وإيرادات ليبيا النفطية تهبط إلى 1.7 مليار دولار في يونيو، وتوقيع أول عقد تطوير في مشروع "البحر الأحمر" السعودي، ميزانيات مليارية تنفقها الشركات للترويج عبر مشاهير "السوشيال ميديا"، ومخاوف استمرار حرب التجارة تهبط بالأسهم الأمريكية.

وإلى الملاعب تجدون: جوارديولا يمنح ليروي ساني حرية تحديد مصيره مع مانشستر سيتي، أما في التكنولوجيا فتطالعون: ابتكار صيني جديد.. شحن الهاتف المحمول بالركبة.

وفي الفن تقرأون: جانيت جاكسون وفيفتي سنت يحييان حفلا بـ"موسم جدة"، بينما في المنوعات: ريجيم الآيس كريم.. اخسري 3 كيلوجرامات في أسبوع.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدونها في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الخميس 18 يوليو/تموز 2019.

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