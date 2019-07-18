الان تتابع عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس أن عشرات المستوطنين اليهود تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل المزعوم”، فيما قام عددا منهم أدوا صلوات وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.
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