مقتل وإصابة عسكريين في هجوم انتحاري بسيناء المصرية

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

قال مصدران، أحدهما أمني والآخر طبي، لرويترز اليوم الخميس إن مجندا من قوات الأمن المصرية ومدنيا قتلا بينما أصيب ثلاثة مجندين في هجوم انتحاري بموقف للسيارات بالشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

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وأضاف المصدران أن الهجوم وقع في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم يتسن بعد لرويترز الاتصال بوزارة الداخلية للحصول على تعقيب.

وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متشددين إسلاميين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.