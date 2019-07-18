أكّدت وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، أنّ "بريطانيا على حقّ في قلقها على حماية تجارتها في مضيق هرمز"، وذلك بعد توترات مع إيران تتعلّق بمرور السفن في الخليج.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة البريطانية أنّ "ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة بريطانية تشغلها شركة "بي.بي" في مضيق هرمز"، لافتةً إلى أنّ "السفن انسحبت بعد تحذيرات من سفينة حربية بريطانية".
وقد رفعت بريطانيا، منذ أيام عدّة، مستوى أمن السفن إلى الدرجة (3)، وهي أعلى درجة، وذلك بالنسبة للسفن الّتي ترفع علم بريطانيا في المياه الإيرانيّة، وهو ما يعني وجود خطر كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع البريطانية: نحن على حق في قلقنا على حماية تجارتنا بمضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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