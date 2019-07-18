مقتل 21 من "الكوماندوز" بهجوم لطالبان غربي أفغانستان

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 21 من ​القوات​ الخاصة الأفغانية "الكوماندوز" في هجوم لمسلحي ​حركة طالبان​ بولاية بادغيس غربي البلاد"، مشيرةً إلى أن "مسلحي طالبان نصبو كمينًا لوحدات من الكوماندوز أثناء توجههم لتنفيذ عملية في قضاء "كمري" بالولاية".

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