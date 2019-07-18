علق رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على حادثة الجبل، قائلا: "هكذا ينتظر الموقوفون في حادثة البساتين فتاوى كبار المشرعين والقانونيين من امير الزمان وريث السنهوري الجريصاتي الى ربما تشكيل محكمة ميدانية وفق الاحكام العرفية امثال المهداوي وكل ذلك ولم يسلم حتى هذه اللحظة احدهم من السياح في الموكب المسلح في البساتين. جربوا ​محكمة المطبوعات​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: الموقوفون في حادثة البساتين ينتظرون فتاوى كبار المشرعين فجربوا محكمة المطبوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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